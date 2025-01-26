مفاجأة سارة في أسعار سيارات نيسان صني 2025

سيارات نيسان، شهدت سيارات نيسان صني تراجعا كبيرا في أسعار سيارتها خلال شهر يناير، بقيمة مالية تصل نحو 40 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة الخصومات السعرية على سيارات نيسان صني في الفترة الحالية بمصر كموديلات 2025.

أسعار سيارات نيسان صني بعد التخفيضات

وأوضح أحد التجار الموزعين لسيارات نيسان صني، أن عروض الخصومات تتضمن خصما بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه على السيارة، مؤكدة أن السيارة نجحت في حجز المركز الأول في قائمة مبيعات السيارات بمصر، وبات سعرها يبدأ الآن من 695 ألف جنيه بدلًا من 735 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات نيسان صني 2025



زودت سيارات نيسان صني بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول إلى معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

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