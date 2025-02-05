بالأرقام، كواليس جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

البورصة المصرية، شهدت جلسة التداول بالبورصة المصرية مساء حركة تداولات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تباين ملحوظ حيث خسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

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مؤشرات - فيتو

كواليس جلسة التداول

وتوضح "فيتو" خلال السطور التالية، كواليس جلسة التداول في البورصة المصرية بتعاملات اليوم.

مؤشر «إيجي إكس 30 EWI»

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 29735 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI»

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 8541 نقطة



مؤشر «إيجي إكس 100 EWI»



وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.02% عند مستوى 11652 نقطة.

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