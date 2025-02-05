الأربعاء 05 فبراير 2025
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اقتصاد

بالأرقام، كواليس جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

مؤشرات - فيتو
مؤشرات - فيتو

البورصة المصرية، شهدت جلسة التداول بالبورصة المصرية مساء حركة تداولات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تباين ملحوظ حيث خسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

 

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

 

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

 

كواليس جلسة التداول 

 

وتوضح "فيتو" خلال السطور التالية،  كواليس جلسة التداول في  البورصة المصرية بتعاملات اليوم.

 

مؤشر «إيجي إكس 30 EWI» 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%  عند مستوى 29735 نقطة.

 

 

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI» 

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08%  عند مستوى 8541 نقطة


مؤشر «إيجي إكس 100 EWI»


وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.02% عند مستوى 11652 نقطة.

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كواليس جلسة اليوم بالبورصةالمصرية كواليس جلسة التداول مؤشر إيجي إكس 30 EWI مؤشر إيجي إكس 70 EWI مؤشر إيجي إكس 100 EWI التداول مؤشر إيجي إكس 30 EWI ايجى اكس 30 30 EWI ايجى اكس 70

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