بالأرقام، كواليس جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء
البورصة المصرية، شهدت جلسة التداول بالبورصة المصرية مساء حركة تداولات اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تباين ملحوظ حيث خسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.
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كواليس جلسة التداول
وتوضح "فيتو" خلال السطور التالية، كواليس جلسة التداول في البورصة المصرية بتعاملات اليوم.
مؤشر «إيجي إكس 30 EWI»
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 29735 نقطة.
مؤشر «إيجي إكس 70 EWI»
صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 8541 نقطة
مؤشر «إيجي إكس 100 EWI»
وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.02% عند مستوى 11652 نقطة.
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