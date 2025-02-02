تعرف على أبرز شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

يبحث العديد من عملاء البنوك عن أبرز شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر.

ويقدم بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار متنوعة بما يتناسب مع اختلاف توجهات العملاء.

كما يقدم الأهلي ومصر أبرز شهادات ادخار لمدة عام وأخرى ثلاثية.

وفيما يلي نستعرض شهادات الادخار الأبرز في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري:

العائد:

شهرى: 23.50%

سنوي: 27%

يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك مصر:

العائد:

شهرى: 23.50%

فى نهاية المدة: 27% المدة: سنة الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد: سنوي

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

ومن جانب آخر مؤخرا أعلن بنك مصر عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري حتي اليوم في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.

كما قرر البنك الأهلي المصري تغيير عائد الشهادات الدولارية الأهلي فورا والأهلي بلس ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 25.5% بدلا من 27 % ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% بدلا من 7% ويصرف العائد ربع سنويا، وذلك اعتبارًا من 9/10/2024.

وتصدر الشهادات الدولارية بفئات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).



كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويتم تجديد الشهادة تلقائيا وفقا والسعر المعلن في حينه، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.



علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623 والفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج التابعة للبنك الأهلي المصري.

وفي سياق آخر كشف بنك مصر عن عدد من الشهادات التي يمكن استردادها من خلال خدمات الإنترنت والموبايل البنكي للعملاء.

وقال بنك مصر: إنه يمكن للعملاء استرداد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك للشهادات التالية (شهادة القمة 630/ 631 / 632 / 634 / 641 / 642/ 643 – شهادة الثلاثية ذات العائد الربع السنوي المتغير - الشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري - الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري والسنوي - شهادة الادخار السباعية ذات العائد الشهري).

أما باقي الشهادات فيتم الاسترداد من خلال الفرع فقط وعمل شهادة ابن مصر بشكل طبيعي.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول آلية التعامل مع البطاقة حال تعرضها للسحب في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24 ساعة أو من خلال البريد الإلكترونيbm19888@banquemisr.com لمعرفة سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها، أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة بنك آخر يمكن إصدار بدل فاقد للبطاقة من الفرع المصدر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.