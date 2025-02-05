يبحث العديد من العملاء عن شهادات البنك الأهلي 2025 بأعلى عائد شهري.

ويسعى البنك الأهلي لإرضاء جميع الفئات من العملاء عبر طرح مجموعة شهادات ادخار متنوعة.

وحول أفضل شهادات للبنك الأهلي ذات العائد الشهري في عام 2025 فهي كالآتي:

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

العائد:

شهرى: 23.50%

سنوي: 27%

يومي: 23%

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).



كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

كشف البنك الأهلي أماكن وطرق شراء الشهادة البلاتينية الجديدة ذات العائد 27% سنويا.

طرق شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد 27%

وأوضح البنك الأهلي أن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي، ومن خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك ١٩٦٢٣.

شهادة جديدة من البنك الاهلى، قرر البنك الأهلي طرح شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30٪؜ السنة الأولى و25٪؜ للسنة الثانية و20٪؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26%؜ للسنة الاولى و22٪؜ للسنة الثانية و18٪؜ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة اعتبارا من 6 مارس 2024.



كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪؜ سنويا للإصدارات الجديدة من 6 مارس 2024 بدلا من 19٪؜ بدورية صرف العائد شهريا.



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