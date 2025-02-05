البنك المركزي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ 47.27 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ 47.265 مليار دولار، في نهاية يناير 2025، بزيادة 156 مليون دولار عن ديسمبر الماضي.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أشاد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، محققًا أعلى مستوى له في التاريخ، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.



وقال رئيس الوزراء إن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسة الاقتصادية في دعم الاستقرار المالي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يساهم في توفير غطاء نقدي قوي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

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