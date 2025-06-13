فن المكرمية.. حرفة يدوية تنسج الجمال بالخيوط.. ستائر ووسائد وديكورات الحوائط «أبرز المنتجات».. وهذه مراحل الإنتاج (فيديو وصور)

المكرمية هي حرفة يدوية تعتمد على استخدام الخيوط وعقدها بطريقة معينة لتشكيل تصاميم فنية متنوعة.

وتُستخدم هذه الحرفة في إنتاج العديد من المنتجات مثل: الديكورات المنزلية: مثل الستائر، المفارش، الوسائد، وأغطية الحائط والإكسسوارات: مثل الحقائب، الأساور، والقلادات، والميداليات والأثاث: مثل الأرجوحات المكرمية والكراسي المعلقة والأعمال الفنية: مثل اللوحات والزخارف بأشكال هندسية أو تقليدية.

تعتمد المكرمية على مواد طبيعية مثل خيوط القطن، الصوف، أو الجوت، وهي سهلة التعلم ومناسبة للمبتدئين في الحرف اليدوية، كما تضيف لمسة جمالية وبوهيمية إلى المكان.

ورصدت عدسة فيتو احدى الفتيات العاملات في مجال فن المكرمية.

أميرة، ابنة محافظة الفيوم، تخرجت في كلية العلاج الطبيعي، وهي في الأصل طبيبة لكن اهتماماتها بالأعمال اليدوية دفعتها لاستغلال هوايتها المفضلة، وهي فن المكرمية، لإنشاء علامتها التجارية الخاصة.

بدأت أميرة بتعلم هذه المهنة بمفردها، وتطورت موهبتها من خلال الدورات التدريبية حتى أصبحت محترفة.

كما بدأت في إنتاج عدد كبير من الأعمال الفنية وحققت انتشارًا جيدًا على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام" و"تيك توك"، حيث لاقت قبولًا وتشجيعًا من زوجها وأسرتها وصديقاتها، مما شجعها على الاستمرار في العمل وتقوم أميرة بتنفيذ أشكال المكرمية وفقًا لطلبات الزبائن.

وفي حديثها مع "فيتو"، أوضحت أميرة أن المكرمية هي إحدى الفنون اليدوية التي تتضمن حياكة الخيوط باستخدام العقدة لإنشاء أشكال متنوعة، مثل الأباجورات وديكورات أغطية النوافذ والمكرميات الخاصة بالقلادات، بالإضافة إلى ديكورات الحائط الكبيرة والستائر وبياضات الأثاث والأرجوحات وغيرها من أنواع المكرميات، مؤكدة على تنوع العشرات من عقد المكرمية.

وأضافت أن هذا النوع من الفن يتطلب منها الصبر وتنظيم الوقت، خاصة لأنها أم لطفل تحتاج إلى رعايته. وأشارت إلى أنها تحاول التوازن بين عملها في فن المكرمية ومهامها كطبيبة وزوجة وأم

أنواع الخيوط المستخدمة في المكرمية

وتحدثت أميرة عن أهمية اختيار نوع خيط المكرمية بدقة وخبرة، حيث يوجد أنواع مختلفة من الخيوط، مثل خيوط القطن التي تناسب المبتدئين وسهلة الاستخدام، وخيوط النايلون التي تتميز بالقوة والمتانة وتستخدم في المشاريع التي تحتاج إلى تحمل أكبر، بالإضافة إلى خيوط الصوف التي تمنح مظهرًا ناعمًا ودافئًا، مما يجعلها مثالية للمشاريع الشتوية. وأكدت على ضرورة إعداد خيوط المكرمية قبل بدء المشروع، حيث يتم قياسها بالطول المناسب، وبعد اختيار نوع الخيط وحجمه، يتم قطع الخيوط بدقة باستخدام المقص.

وعن كيفية الحصول على الخيوط، ذكرت أميرة أن هناك العديد من منافذ بيع الخيوط. في البداية، كانت تتوجه إلى بعض الأماكن في القاهرة لشراء الخيوط واستكشاف أنواعها ومنافذ بيع أخرى. وبعد أن اكتسبت خبرة كافية في شراء الخيوط، بدأت تشتريها من مواقع الإنترنت، مما وفر عليها الوقت والالوان

الوان الخيوط المستخدمه

أما بالنسبة للألوان المستخدمة في المكرمية، فقد أكدت أميرة أن جميع الألوان يمكن استخدامها بأشكال مختلفة. وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان لا نجد اللون المتفق عليه مع العميل، وفي هذه الحالة تلجأ إلى العميل لتغيير اللون أو اختيار لون مشابه. وأضافت أنها أحيانًا تقوم بخلط الخيوط للحصول على درجة اللون المطلوبة.

خطوات عمل المكرمية

وأوضحت أميرة أن عملية عمل المكرمية تستغرق حوالي أسبوع أو أسبوعين، وذلك حسب الاتفاق مع العميل والوقت المحدد للتسليم. وأشارت إلى أن خطوات العمل كثيرة وتتطلب الصبر. بعد الانتهاء من العقد الأساسية، يتم إضافة تصميمات إلى ديكور المكرمية، مع إمكانية الاختيار بين العقد نصف مربعة أو العقدة المربعة أو عقدة الرأس. وعند الوصول إلى الطول المطلوب، يتم عمل عقدة نهائية في الأسفل لتثبيت العمل، ثم يتم استخدام المقص لإزالة الأطراف الزائدة بشكل متناسق وجميل.

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