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محافظات

تموين شرق الإسكندرية يضبط مخزن للأقمشة والخيوط بدون ترخيص

مخزن
مخزن

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتي ذلك وفقًا لتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على مخازن السلع الغذائية والغير غذائية.

 

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قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف  أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملات أسفرت عن الآتى:

ضبط مخزن أقمشة يقوم بمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة ووجود كميات من الأقمشة والخيوط بدون بيانات وبدون فواتير دالة على مشروعية حيازتها وتم ضبط وتحريز الأصناف والكميات  4550 لفة خيوط  نة اللفة 10 كجم  بدون فواتير وبدون بيانات واحد طن و536 كجم جرام أثواب أقمشة بدون اى بيانات وبدون فواتير.


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الأمر.

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تموين شرق بالاسكندرية حملات تموينية

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