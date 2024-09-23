ضمن مبادرة بداية، فتيات يتعلمن فن المكرمية لصناعة شبكات الملاعب بالحوامدية (صور)

نظم مركز شباب الحوامدية اليوم الاثنين، دورة تدريبية لتعليم فن المكرمية وصناعة شبكات الملاعب، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة على تمكين الشباب والفتيات.

وتهدف الدورة إلى تمكين الفتيات من اكتساب مهارة جديدة وتوفير فرص عمل لهن، حيث تعتبر صناعة شبكات الملاعب مجالًا واعدًا، وقد قامت زينب حسن سالم، مشرفة نادي الفتاة بالمركز، بتدريب المشاركات على الغرز المختلفة لفن المكرمية، وتم إنتاج نموذج مصغر لشبكة ملعب كبداية لمشروع إنتاجي أكبر.

وجاء هذا النشاط بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة بالجيزة، وبمتابعة من عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، وعلى سلامة مدير إدارة شباب الحوامدية.

تطبيق عملي لمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وتعتبر هذه الدورة تطبيقًا عمليًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية لبناء الإنسان”، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتزويده بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، كما أنها تتماشى مع رؤية وزارة الشباب والرياضة في جعل مراكز الشباب مؤسسات خدمية مجتمعية.

ويهدف المركز من خلال هذه الدورة إلى تطوير مهارات الفتيات وتزويدهن بمعرفة جديدة، مما يساهم في تمكينهن اقتصاديًا وفتح آفاق جديدة أمامهن.