«صناعة الخوص» من الفيوم إلى الخليج العربي وأوروبا.. سيدات قرية "الإعلام" رائدات تحويل سعف النخيل إلى تحف فنية.. وهذه أبرز مراحل الإنتاج (فيديو)

تُعتبر قرية الإعلام في محافظة الفيوم مركزًا لصناعة الخوص، حيث تُنتج منتجات تشبه التحف الفنية.

وتمكنت نساء القرية من تحويل جريد النخل القاسي إلى منتجات رائعة تُستخدم لأغراض متعددة، ويحرص محبو الخوص من مختلف محافظات مصر على اقتنائها، وتُعرض منتجاتهن في معارض كبيرة في أماكن متنوعة، وقد أكدت نساء القرية أن قريتهن خالية من البطالة، حيث تعمل جميع النساء والفتيات في صناعة الخوص.

وقالت الحاجة رضا، وهي إحدى العاملات في صناعة وإنتاج الخوص في القرية، في حوارها مع "فيتو"، إنها تعلمت المهنة من أسرتها وعلمتها لمجموعة من الفتيات، بما في ذلك حفيدتها التي تبلغ من العمر خمس سنوات.

وأضافت أن قرية الإعلام هي قرية تعمل فيها جميع النساء في إنتاج هذا النوع من الفن، وأن القرية أصبحت منتجة وخالية من البطالة.

مراحل إنتاج الخوص

وأوضحت أن عملية الإنتاج تمر بعدة مراحل، تبدأ بشراء السعف وتجفيفه. وأشارت إلى أن السعف يحتاج إلى أسبوع كامل للتجفيف في الصيف، بينما يستغرق شهرًا أو أقل في الشتاء. كما ذكرت أنهم يشترون سعفًا أبيض وسعفًا أخضر، ويقومون بتلوين الزعف باستخدام "التفته"، حيث تتولى النساء مهمة تركيب الألوان وصبغ الزعف.

وأضافت الحاجة رضا أن هذه المنتجات تتكون من السعف وعفش الأرز، وأحيانًا يتم إضافة الساتان لإضفاء شكل جمالي على القطع، وهي تعتمد عليها في العمل.

سعف النخيل مصدر دخل أساسي في بيوت القرية

وقالت الحاجة رضا إن الربح، حتى وإن كان ضعيفًا، إلا أن "طعم فلوسها حلو ومختلف". وأشارت إلى أنه مع اقتراب موسم الدراسة أو الأعياد والمناسبات، يقومون بشراء المستلزمات المدرسية والملابس لأبنائهم من عائد إنتاج الخوص.

توزيع منتجات سعف النخيل والترويج لها

كما قالت أم بسملة، وهي أيضًا إحدى العاملات في القرية، في حديثها مع "فيتو" إن شباب ورجال القرية يقومون بعرض المنتجات في بازارات مختلفة، سواء في ميدان السواقي وسط مدينة الفيوم أو في المعارض التي تنظمها المحافظة في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، أو من خلال المعارض على أطراف القرية.

وأضافت: نقوم بشراء سعف النخيل وننتج منه منتجات متنوعة مثل حقائب السيدات، أطباق الفاكهة، سبت الغسيل، علب المناديل، العياشات، وأطباق الخبز وغيرها من الأشكال التي تستخدم في المنازل.

وقالت إننا نأخذ دورات تدريبية لتنمية مهارات التواصل والتخطيط، بالإضافة إلى دورات تدريبية لتعزيز تلك المهارات. وأكدت أننا نقوم بإنتاج هذه المنتجات وبيعها للتجار الذين يقومون بتسويقها داخل وخارج المحافظة.

وأضافت أم بسملة أن قرية الإعلام هي القرية الوحيدة في المحافظة التي تنتج هذه المنتجات، حيث يقومون بالترويج لها في المعارض داخل المحافظة، مثل معارض ميدان السوقي والمعارض في النوادي، وكذلك في قرية تونس التي تُعتبر القرية الأهم في المحافظة وتستقبل الأعداد الكبيرة من السياح، ويزورها الفنانون والفنانات من داخل وخارج مصر.

إنتاج سعف النخيل يغزو العالم بأسره

وأشارت سيدات القرية إلى أن الأعمال التي ينتجنها تُصدر إلى الخارج، سواء إلى دول الخليج مثل الكويت والبحرين والإمارات، أو إلى الدول الأوروبية مثل إنجلترا وألمانيا

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