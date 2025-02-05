ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

في واقعة غريبة من نوعها، اختبأ لص في متجر للمجوهرات في مركز تجاري بمدينة أضنة التركية لمدة 3 أيام في فتحة تهوية بسقف المتجر، ولكن تم القبض عليه أثناء محاولته الهرب.

لص يختبئ 3 أيام في فتحة تهوية بمركز تجاري

وأطلق حراس المركز التجاري الإنذار عندما اشتغلت أجهزة الإنذار في متجر المجوهرات الذي كان مغلقا في ذلك الوقت.

ووفقا لتقديرات صاحب المتجر، سرق اللص 3 كيلوجرامات من الذهب ومبلغ 100 ألف ليرة تركية (نحو 2800 دولار).



وفي اليوم الأول، لم يتمكن رجال الشرطة من العثور على اللص، على الرغم من تفتيشهم جميع المتاجر والغرف في المركز التجاري.

القبض على اللص بعد ٣ أيام

واستمرت الأعمال التجارية في المركز، حيث أبلغ العملاء عن سماع أصوات قادمة من السقف، ولكن كان من شبه المستحيل اكتشاف مكان اختباء اللص.

واستدعت الشرطة فرق الإنقاذ مزودة بكاميرات حرارية والكلاب المدربة ولكنهم أيضا لم يتمكنوا من العثور على اللص داخل المركز التجاري.



وفي اليوم الثالث أغلقت الشرطة جميع المخارج من المركز التجاري وقطعت الطرق حوله، وقام رجال الإنقاذ بإزالة جزء من السقف وبدأوا فحص فتحات التهوية، عندها فقط خرج المشتبه به من فتحة التهوية وحاول الهرب من الشرطة، لكن تم القبض عليه.

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