علي طريقة سبايدر مان، لص يتسلق عقار في شبرا الخيمة هربا من الأهالي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لص أثناء تسلقه جدار عقار، أثناء محاولته الهروب من الأهالي بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

سيدة تلقي حجرا على اللص أثناء محاولته الهروب بشبرا الخيمة

و انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأظهر قيام سيدة بالقاء حجر على اللص أثناء محاولته الهروب عن طريق اللجوء إلى بلكونة قبل أن يتم الأمساك به من قبل الأهالي.

بالفحص تبين أن العقار بشارع المدينة المنورة قرب من كوبري بيجام بشبرا الخيمة، وتم ضبط اللص، من قبل الأهالي وبمواجهته اعترف انه يستخدم أحد المنازل كوكر لمبيته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من الأهالي يفيد بضبط شخص تسلق جدار عقار، أثناء محاولته هروبه من الامساك به من قبل الأهالي بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وأطلق عليه المتهم “سبايدر مان شبرا” وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بسخرية وروح الفكاهة.

سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار ،فيتو

سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار ،فيتو

سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار ،فيتو

سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار ،فيتو

سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار ،فيتو

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