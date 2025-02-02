الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

علي طريقة سبايدر مان، لص يتسلق عقار في شبرا الخيمة هربا من الأهالي

سبايدر مان شبرا الخيمة
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار،فيتو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لص أثناء تسلقه جدار عقار، أثناء محاولته الهروب من  الأهالي بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق

القبض على طفل يقود سيارة بصحبته أطفال في القليوبية عقب تداول فيديو

 سيدة تلقي حجرا على اللص أثناء محاولته الهروب  بشبرا الخيمة 

و انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأظهر قيام سيدة بالقاء حجر على اللص أثناء محاولته الهروب عن طريق اللجوء إلى بلكونة قبل أن يتم الأمساك به من قبل الأهالي.

بالفحص تبين أن العقار بشارع المدينة المنورة قرب من كوبري بيجام بشبرا الخيمة، وتم ضبط اللص، من قبل الأهالي وبمواجهته اعترف انه يستخدم أحد المنازل كوكر لمبيته.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من الأهالي يفيد بضبط شخص تسلق جدار عقار، أثناء محاولته هروبه من الامساك به من قبل الأهالي بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وأطلق عليه المتهم “سبايدر مان شبرا” وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بسخرية وروح الفكاهة.

سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو
سبايدر مان شبرا الخيمة لص يتسلق عقار  ،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة محافظ القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق

تفاصيل مقتل شاب في القليوبية.. المتهمون استدرجوه بحجة تسوية خلاف.. ووالدته: «كنت مستنية أشوفه عريس وأفرح بيه» (فيديو)

اللواء محمد عبد الجليل رئيسا لمدينة الخصوص في القليوبية

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية في زيارة تفقدية لمصابي غزة بمستشفى الناس الخيري
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

بوتين يهين أوروبا: ستقف عند أقدام سيدها ترامب وتهز ذيولها

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

إغلاق حساب الرئاسة السورية على منصة «إكس»

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

دار الإفتاء توضح بيان معنى فرض الصلوات في رحلة المعراج 

المزيد
الجريدة الرسمية