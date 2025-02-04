النيابة تحيل لص الدراجات النارية بمصر القديمة للمحاكمة

أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، عاطلًا بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية، وعميل سيئ النية، إلى الجنح.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل لسرقته الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تعود الواقعة عندما ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده ضبطت الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه").

تحرر المحضر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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