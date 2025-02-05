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خارج الحدود

بأمر ترامب، وصول أول طائرة مهاجرين مرحلين إلى جوانتانامو

طائرة عسكرية أمريكية،
طائرة عسكرية أمريكية، فيتو

هبطت أول طائرة عسكرية أمريكية تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة إلى خليج جوانتانامو في كوبا مساء الثلاثاء، وفق مسؤول أمريكي.


وتعد هذه الخطوة الأولى في موجة متوقعة من عمليات الترحيل إلى القاعدة البحرية الأمريكية، التي استخدمت لعقود في احتجاز أجانب على صلة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

 

وينظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنشأة على أنها مركز احتجاز، مشيرًا إلى أن لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف شخص.

ووصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الذي عمل في جوانتانامو أثناء خدمته العسكرية، القاعدة بأنها "مكان مثالي" لاستيعاب المهاجرين.

وفي الأيام القليلة الماضية، وصلت قوات أمريكية إضافية إلى المنشأة للمساعدة في التحضير.

ودانت مديرة برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة إيمي فيشر، استخدام جوانتانامو لهذه الغاية، قائلة: "إرسال المهاجرين إلى جوانتانامو خطوة قاسية ومكلفة بشكل عميق. ستعزلهم عن المحامين والعائلات وأنظمة الدعم، وتلقي بهم في ثقب أسود حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من مواصلة انتهاك حقوقهم بعيدا عن الأنظار".

وأضافت: "أغلقوا جوانتانامو الآن وإلى الأبد".

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خليج غوانتانامو كوبا طائرة عسكرية أمريكية القاعدة البحرية الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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