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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مرور مكبرة بالطرق
حملة مرور مكبرة بالطرق الصحراوية، فيتو

شنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة حملة مكبرة بالطرق الصحراوية استهدفت ضبط المخالفين خلال 24 ساعة، أسفرت عن  ضبط 1163 مخالفة تجاوز سرعات و98 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، 34 دراجة نارية مخالفة، 68 مخالفة موقف عشوائي، 113 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور بالطرق الصحراوية موقف عشوائي

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