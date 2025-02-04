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حوادث

خبير يكشف أنواع الجرائم الجنائية والإرهابية وعقوبتها في القانون المصري

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، أنواع الجرائم الجنائية وأنواعها والعقوبة المقررة على مرتكبي القضايا الإرهابية، وفقا للقانون المصري.

 

خبير قانوني يوضح الجرائم الجنائية والإرهابية وعقوباتها

وكشف المحامي ياسر عرفات، أن القضايا الجنائية تشمل انتهاك القوانين الجنائية التي تستوجب عقوبات من قبل الدولة. وتتنوع هذه الجرائم بين البسيطة مثل السرقة، والمعقدة مثل القتل والاحتيال الإلكتروني وقضايا المخدرات.

وأشار إلى أن عقوبات الجرائم الجنائية تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة، وفقًا لطبيعة الجريمة وشدتها.

وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، أوضح الخبير القانوني أن قانون مكافحة الإرهاب حدد في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، حيث يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. كما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

وأضاف عرفات أن العقوبة تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.

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