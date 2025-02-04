الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

تسيير الحركة المرورية في اتجاه المحور بعد رفع حطام حادث أعلى الدائري (صور)

حادث سير أعلى الدائري
حادث سير أعلى الدائري ووقوع مصابين ووفيات،فيتو

تمكنت الخدمات المرورية أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى المحور بتسيير الحركة المرورية بمنطقة شارع 10 مباشرة بدائرةقسم شرطة الوراق بعدما تسبب وقوع حادث تصادم في زحام مروري أمام قائدي السيارات في الاتجاه المؤدي إلى المحور ووقوع عدد من الوفيات والإصابات. 

 

ورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة القومية اتجاه المحور، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ وتبين اصطدام سيارة نقل وأتوبيس، مما أسفر عن إصابة عددا من الأشخاص، وحدوث تكدس بحركة السير.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 

فتح طريق الرماية بالجيزة بعد حادث تصادم

 

علي جانب آخر، كانت قد أزالت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة آثار حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة بطريق الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة  وتسبب في وقوع مصابين، وقامت بتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي المركبات.

وقد أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل في الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

 

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين من الفحص والتحريات أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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الطريق الدائري قسم شرطة الوراق المحور

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