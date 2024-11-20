7 مشاهد في جلسة معارضة إمام عاشور على حكم حبسه.. محامي فرد الأمن يكشف تفاصيل جديدة.. والقاضي للاعب: خلي بالك من مستقبلك.. نعم ربنا كبيرة حافظ عليها (فيديو وصور)

تفاصيل مثيرة شهدتها جلسة معارضة اللاعب إمام عاشور على حكم حبسه 6 شهور بتهمة التعدي علي فرد أمن مول شهير، وفيما يلي استعراض لأبرز مشاهد جلسة المعارضة.

انقضاء الدعوى بالتصالح بين الطرفين

قضت محكمة جنح الشيخ زايد بانقضاء الدعوى القضائية في اتهام أمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن مول شهير، بالتصالح بين الطرفين.

وصول امام عاشور جلسة المحاكمة

ووصل إمام عاشور إلى محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه 6 شهور بتهمة التعدي على فرد أمن.

حضور والد اللاعب لمساندته

وحرص والد لاعب الكرة علي الحضور معه لمساندته ودعمه خلال جلسة المعارضة الاستئنافية، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصالح.

رسالة القاضي لإمام عاشور في جلسة المحاكمة

ووجه رئيس محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد رسالة للاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أثناء نظر المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه ٦ أشهر، قائلا له: “خلي بالك من مستقبلك، نعم ربنا كبيرة حافظ عليها”.

محامي ضحية أمام عاشور يكشف تفاصيل التصالح

وأكد محامي فرد الأمن بمشاجرة مول الشيخ زايد، أنه من المتوقع أن يتم إقرار التصالح مع لاعب الأهلي إمام عاشور والموافقة عليه من قبل هيئة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد ، لأن هذه القضية من القضايا التي يجوز فيها التصالح.

محامي الضحية يقدم إقرار بالتصالح

وقدم على فايز محامى عبد الله مصطفى فرد أمن ضحية التعدي من اللاعب إمام عاشور إقرارا بالتصالح، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.

مرافعة دفاع المتهم في القضية

وترافع محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، أمام القاضي؛ وطلب البراءة أصيلًا على حكم المستأنف، حكم أول درجة الصادر ببراءة موكله، واحتياطيًا انقضاء الدعوى بالتصالح، وتأسيسًا على كيدية الاتهام وبطلان تحريات المباحث.

واستند دفاع اللاعب في مرافعته أمام القاضي إلى مقطع فيديو رصد الواقعة، يفيد بأن الفرد المعتدى عليه كما ادعى أن التساقط نتيجة تواجد الآخرين وليس إمام عاشور هو الذي تعدى عليه.

حكم بالحبس في جلسة استئناف النيابة

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، إلا أن النيابة قدمت استئنافًا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة وقضت بحبسه 6 أشهر.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19 / 6/ 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

فرد الأمن

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالًا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف انه لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلًا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.

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