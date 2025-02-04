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رياضة

جراديشار وإمام عاشور في التشكيل المثالي للجولة 11 بالدوري الممتاز

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

الدوري المصري، تصدر الثنائي إمام عاشور وجراديشار لاعبا النادي الأهلي، التشكيل المثالي للجولة 11 من الدوري المصري الممتاز بحسب شبكة سوفاسكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

 

التشكيل المثالي للجولة الـ11

وتواجد ثنائي الأهلي في التشكيل المثالي للجولة رفقة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز و3 لاعبين من نادي فاركو ولاعبان من المصري البورسعيدي ومثلهما من نادي حرس الحدود.

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واصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء الجولة الـ 11 بعد فوزه بيراميدز علي الزمالك 3-0 في قمة الجولة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 11 

1- بيراميدز 24 نقطة 
2- الأهلي 23 نقطة 
3- الزمالك 20 نقطة 
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 19 نقطة
6- بتروجيت 17 نقطة 
7- البنك الأهلي 17 نقطة 
8- حرس الحدود 15 نقطة 
9- فاركو 15 نقطة 
10- طلائع الجيش 15 نقطة 
11- زد اف سي 14 نقطة 
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة 
13- سموحة 14 نقطة 
14- الإسماعيلي 12 نقطة 
15- غزل المحلة 8  نقاط
16- إنبي 7  نقاط
17- مودرن سبورت 7  نقاط
18- الجونة 6 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

 

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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