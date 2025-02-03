إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

أصيب 3 أشخاص في حادث سير مروع وقع صباح اليوم الإثنين، على الطريق الدائري في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، إثر سقوط سيارة ملاكي في المصرف الكبير نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي بواسطة سيارات الإسعاف، حيث أكّد الأطباء أنهم يخضعون للعلاج وحالتهم الصحية مستقرة.

بلاغ حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، يفيد بسقوط سيارة ملاكي في المصرف على الطريق الدائري بإهناسيا، وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية على الطريق الدائري قبل أن تنحرف فجأة نحو المصرف، ما أدى إلى سقوطها.

وقد أسفر الحادث عن إصابة السائق ومرافقين اثنين له، وعلى الفور، تم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث أكدت المصادر الطبية أن حالتهم مستقرة، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.