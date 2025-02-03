الأربعاء، انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع خدمة المياه عن قريتي "البديني" و"منهرو" بمركز إهناسيا يوم الأربعاء المقبل، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءًا، وذلك لأعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه البديني، بهدف تحسين جودة المياه وضمان استمرارية الخدمة بشكل أفضل في المستقبل.

بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

وأعربت شركة مياه بني سويف، عن اعتذارها للمواطنين عن الانقطاع المؤقت في خدمة المياه خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن هذه الأعمال ضرورية للحفاظ على كفاءة المحطة وجودة المياه المقدمة للمواطنين.

كما دعت الشركة المواطنين، وخاصة المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية، إلى ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة.

وفي إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين، أكدت شركة مياه بني سويف، أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية في المناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك في حال الحاجة إليها، كما ناشدت المواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي في حال وجود أي شكوى أو استفسار بخصوص الانقطاع أو توفير المياه البديلة.

تنفيذ صيانة دورية لمحطات المياه ببني سويف

وتسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مختلف أنحاء المحافظة، من خلال تنفيذ صيانة دورية للمحطات وتطوير الشبكات لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدمة مياه آمنة ونظيفة.





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