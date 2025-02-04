الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: غزة موقع للهدم وإعادة الإعمار قد يستغرق 15 عاما

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن قطاع غزة "موقع للهدم"، معتبرًا أنه "من غير الإنساني إجبار الناس على العيش فيه" في ظل الظروف الراهنة.

وقف إطلاق النار

وأضاف المسئول أن ترامب سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن النقاش سيركز على عدة محاور، من بينها ضمان عدم استمرار حكم حركة حماس، والعمل على تحرير جميع المحتجزين.

وأشار المسئول إلى أن ترامب يعتقد أن إعادة إعمار غزة ستكون عملية طويلة قد تستغرق ما بين 10 إلى 15 عامًا، نظرًا لحجم الدمار الذي شهده القطاع خلال الأشهر الأخيرة. 

كما أكد أن الولايات المتحدة لا يمكنها حل مشكلة غزة بمفردها، مشددًا على ضرورة وجود تعاون دولي وإقليمي لتحقيق الاستقرار وإيجاد حلول دائمة للوضع في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجهود الدولية المستمرة لإحلال التهدئة في غزة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تحول دون التوصل إلى تسوية شاملة حتى الآن.

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