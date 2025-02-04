الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 زعم النائب في الكنيست الإسرائيلي ووزير جيش الاحتلال الأسبق، أفيجدور ليبرمان، خلال اجتماع حزبه "إسرائيل بيتنا" اليوم، أن مصر وشبه جزيرة سيناء هما الحل الحقيقي لمشكلة قطاع غزة.

 

ليبرمان يطالب بتهجير سكان غزة إلى سيناء 

وأكد وزير جيش الاحتلال الأسبق، عن تأييده لسياسة الهجرة التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلًا: "أنا أؤيد مبادرة نقل سكان غزة إلى سيناء وتسليم المسؤولية عن غزة إلى مصر"، حسبما موقع "كيكار" العبري.

 

وتطرق ليبرمان، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، قائلا: "أنا مع التطبيع، ولكن ليس بالثمن الذي يطلبونه. الثمن مضاعف، ليس فقط دولة فلسطينية، بل وأيضًا برنامج نووي للسعودية، كل من سمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتحدث عن هذا الموضوع، سيجد أن هناك الكثير من التناقضات".

 

إعلام عبري يتحدث عن جهود مصرية لإحباط مقترح ترامب 

 وأكدت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام الماضية، أن مصر تسعى جاهدة لإحباط مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

مظاهرات المصريين لرفض مقترح التهجير، فيتو
مظاهرات المصريين لرفض مقترح التهجير، فيتو

ونظم المصريون الأسبوع الماضي، مظاهرة حاشدة أمام معبر رفح، ضد خطة الرئيس ترامب، وذلك عقب تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "طرد أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك مصر فيه".

وترفض مصر بشكل قاطع مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المقترح يهدد الاستقرار فى المنطقة ويضر بالأمن القومي المصري.

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تركيا: نقف إلى جانب مصر لمقاومة مقترح تهجير الفلسطينيين

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دبلوماسي يعلق على الرد القوي من السيسي على مقترح ترامب

 

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ليبرمان مصر سيناء غزة ترامب السعودية الأمير محمد بن سلمان تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر السيسي

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