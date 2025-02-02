الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب، مجازاة رئيس كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

قررت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم مجازاة مسؤولين بمدرسة ثانوية بالخصم من راتبهم، وذلك بسبب خطأ فني في رصد الدرجات بالصفين الأول والثاني الثانوي، نتج عنه رسوب الطلاب بالفصل الدراسي الأول.

خطأ أدى لرسوب الطلاب ببني سويف

وقررت وكيل تعليم بني سويف معاقبة رئيس الكنترول بمدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية، بخصم 10 أيام من الراتب، و5 أيام من الراتب لمدير المدرسة، و5 أيام لكل عضو من أعضاء الكنترول بالمدرسة، وذلك بعد مراجعة شاملة للنتائج، حيث تبين وجود خطأ فني في رصد الدرجات، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان دقة النتائج وحفظ حقوق الطلاب.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، "جرى إعادة تقدير الدرجات مرة أخرى، والتأكد من صحتها من خلال مراجعة دقيقة، قبل أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد تدقيقها بشكل نهائي، حيث ان التحقيقات مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالدقة في هذا الشأن".

خطأ بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد تقريرا من الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المديرية، حيال الأخطاء التي وقعت أثناء إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة إهاب اسماعيل، والتي تضمنت مجازاة المختصين بالكنترول وإدارة المدرسة.

من 4 لـ 15 فبراير، فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

ضبط مخالفات تموينية وإحالة المتورطين للنيابة في بني سويف

مصرع شابين في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بمشاركة 1000 لاعب

ازدحام مكاتب الأحوال المدنية.. متى تتحسن الخدمات؟

محافظ بني سويف يتفقد انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالفشن

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستجيب لشكاويهم

محافظ بني سويف يتفقد مخازن السلع التموينية والمخابز البلدية بالفشن

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

من 4 لـ 15 فبراير، فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

ضبط مخالفات تموينية وإحالة المتورطين للنيابة في بني سويف

مصرع شابين في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بمشاركة 1000 لاعب

ازدحام مكاتب الأحوال المدنية.. متى تتحسن الخدمات؟

محافظ بني سويف يتفقد انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بالفشن

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستجيب لشكاويهم

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الحكومة تراجع اللمسات النهائية لزيادة المرتبات والمعاشات الجديدة قبل عرضها على السيسي

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

منوعات

المزيد

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين صيام النبي في شعبان عن رمضان؟، الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام شعبان؟،الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية