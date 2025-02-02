بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب، مجازاة رئيس كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف

قررت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم مجازاة مسؤولين بمدرسة ثانوية بالخصم من راتبهم، وذلك بسبب خطأ فني في رصد الدرجات بالصفين الأول والثاني الثانوي، نتج عنه رسوب الطلاب بالفصل الدراسي الأول.

خطأ أدى لرسوب الطلاب ببني سويف

وقررت وكيل تعليم بني سويف معاقبة رئيس الكنترول بمدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية، بخصم 10 أيام من الراتب، و5 أيام من الراتب لمدير المدرسة، و5 أيام لكل عضو من أعضاء الكنترول بالمدرسة، وذلك بعد مراجعة شاملة للنتائج، حيث تبين وجود خطأ فني في رصد الدرجات، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان دقة النتائج وحفظ حقوق الطلاب.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، "جرى إعادة تقدير الدرجات مرة أخرى، والتأكد من صحتها من خلال مراجعة دقيقة، قبل أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد تدقيقها بشكل نهائي، حيث ان التحقيقات مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالدقة في هذا الشأن".

خطأ بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد تقريرا من الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المديرية، حيال الأخطاء التي وقعت أثناء إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة إهاب اسماعيل، والتي تضمنت مجازاة المختصين بالكنترول وإدارة المدرسة.

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