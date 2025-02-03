الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية تطوير القطاع الزراعي كأحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه لزيادة إنتاجية الفدان، وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية، مع استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

 

تقرير جهود زراعة بني سويف

 

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعده المهندس أسامة سعيد، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، حول الأنشطة التي نفذتها المديرية خلال الفترة من 18 حتى 25 يناير 2025م، وتضمن التقرير العديد من الفعاليات التي تدعم تطوير القطاع الزراعي والحيواني، بما في ذلك الزيارات والمعاينات لمزارع الماشية والدواجن والحظائر المنزلية.

 

وأشار التقرير إلى إحصائيات زراعة المحاصيل الشتوية، حيث تم زراعة 199.2 ألف فدان من المحاصيل الحقلية مثل القمح، برسيم، بنجر، بصل، ثوم، فول بلدي، حمص، حلبة، قصب، وعلف أخضر، كما تم زراعة 30 ألف و146 فدان من محاصيل الخضر مثل البسلة، السبانخ، الكرنب، الطماطم، البطاطس، الفلفل، الباذنجان، والخيار، كما تم زراعة 9310 فدان من المحاصيل الطبية والعطرية، بالإضافة إلى زراعة 39.6 ألف فدان من بنجر السكر من إجمالي المستهدف البالغ 41,970 فدان.

 

منظومة كارت الفلاح ببني سويف

 

وفيما يخص منظومة كارت الفلاح، بلغ إجمالي المزارعين المسجلين 262,395 مزارعًا، كما استجابت المديرية بسرعة لشكاوى المزارعين المتعلقة بمشكلات توريد المحاصيل للمصانع، وشمل التقرير أيضًا الأنشطة الإرشادية الزراعية، حيث تم عقد ندوات للمزارعين حول المحاصيل الشتوية، وأهمية زراعة القمح، وطرق ترشيد استهلاك المياه.

 

كما تضمن التقرير حصرًا لحركة توزيع الأسمدة خلال الموسم، حيث تم توزيع 2703.1 طن من سماد اليوريا و1148.65 طن من سماد النترات، حيث أوضحت المديرية أن إدارة الأراضي والمياه قامت بفحص عدد من الشكاوى المتعلقة بالمساقي، مع وضع خطط للسياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة والمزمع زراعتها خلال الأيام القادمة.

 

كما تابعت إدارة مكافحة الآفات جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية للقرى والمراكز لمتابعة حالة المحاصيل وتقديم العلاجات اللازمة. وأشارت المديرية إلى أن الإدارة تقوم بتنفيذ حملات لضبط السوق المحلي للأسمدة والمبيدات.

 

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