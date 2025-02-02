من 4 لـ 15 فبراير، فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في تقديم التظلم على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

فتح باب التظلمات لإعدادية بني سويف

وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا بحضور: عمر سيد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ولبنى عويس، مدير إدارة شؤون الطلاب، ورؤساء لجان النظام والمراقبة لقطاعات الامتحانات المختلفة: حمدي فاروق، وهشام سالم، وعمرو الشرقاوي، المعاون الإداري.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يبدأ تقديم التظلمات يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، حتى الثلاثاء 18 فبراير، وذلك يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا بديوان المديرية، مع تخصيص شباك لكل قطاع لتسهيل إجراءات التظلم، حيث يشمل قطاع (أ) إدارات: بني سويف، الفشن، الواسطى، بينما يضم قطاع (ب) إدارات: ببا، سمسطا، ناصر، إهناسيا.

35 جنيها رسوم المادة بتظلمات الاعدادية

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن الطالب أو ولي الأمر سيقوم بسداد رسوم قدرها 35 جنيهًا لكل مادة بخزينة المديرية، ثم ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، كما تم تحديد مقرات مراجعة أوراق الإجابة، حيث تتم مراجعة قطاع (أ) بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع (ب) بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، مع توفير كافة التيسيرات لضمان سير العملية بسلاسة للطلاب وأولياء الأمور.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الاعدادية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 75.87%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 64,812 طالبًا وطالبة بالنظامي، حضر منهم 64,330، بينما تقدم لامتحان المنازل 826 طالبًا، حضر منهم 764.

وسجلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة المهنية 76.52%، بينما بلغت النسبة في الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3%، ووصلت إلى 88% في الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن الاستمرار في التفوق هو التحدي الحقيقي، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم كأحد محاور رؤية مصر 2030.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إدارة تعليم شرق بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب النجاح بنسبة 81.74%، تلتها إدارة غرب بني سويف بنسبة 76.49%، ثم إدارة ناصر بنسبة 76.06%، وجاءت إدارة سمسطا في المركز الرابع بنسبة 76.02%، تلتها إدارة الواسطى بنسبة 75.84%، ثم إدارة ببا بنسبة 75.26%، بينما احتلت إدارة الفشن المركز السابع بنسبة 74.71%، وجاءت إدارة إهناسيا في المركز الثامن بنسبة 71.32%.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف أُجريت خلال الفترة من 18 إلى 23 يناير الماضي، بمشاركة أكثر من 64 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 320 لجنة على مستوى المحافظة.

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