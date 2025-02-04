الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لإدارة شئون قطاع غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شئون قطاع غزة، وإدارة ملفات كبيرة تخص القطاع بعد الحرب المدمرة على مدار أكثر من 15 شهرًا.

 

تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة

 وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى إنه "تأكيدًا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية، قررت الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".

 

 تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل

وأضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء أن "الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل".

 

ولم يشر رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ما إذا كانت هذه اللجنة ستعمل بالتنسيق مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، والتي شاركت في مباحثات لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة غزة، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج إيجابية لهذه المباحثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة الفلسطينية رئيس الحكومة الفلسطينية قطاع غزة فلسطين محمود عباس غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية يعلن استضافة مصر مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة

السيسي يؤكد أهمية إعادة إعمار غزة ووجود موقف عربي يدعم السلام واستقرار الشرق الأوسط
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الأقصر

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الصاغة

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، وصل لهذا السعر

آخر تطورات أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في الأسواق

أسعار الفراخ اليوم، ارتفاع أسعار الفراخ في مصر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

المزيد
الجريدة الرسمية