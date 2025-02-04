الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لإدارة شئون قطاع غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شئون قطاع غزة، وإدارة ملفات كبيرة تخص القطاع بعد الحرب المدمرة على مدار أكثر من 15 شهرًا.

تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى إنه "تأكيدًا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية، قررت الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".

تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل

وأضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء أن "الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل".

ولم يشر رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ما إذا كانت هذه اللجنة ستعمل بالتنسيق مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، والتي شاركت في مباحثات لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة غزة، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج إيجابية لهذه المباحثات.

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