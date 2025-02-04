مصر تستضيف فرقة "سحر التانجو" الأرجنتينية في ليلة استثنائية من "ليالي مصر" بالتعاون مع شركة تذكرتي

تأكيدًا على مكانة مصر كوجهة للفن والإبداع، وفي إطار التعاون الثقافي والفني بين مصر والأرجنتين، تستعد القاهرة لاستضافة واحدة من أرقى الفعاليات الفنية العالمية، حيث تحيي فرقة "سحر التانجو" الأرجنتينية الشهيرة أمسية استثنائية، وذلك في إطار سلسلة فعاليات "ليالي مصر" التي تعكس ريادة مصر كوجهة للفعاليات الثقافية والفنية العالمية.

يأتي هذا الحدث الفريد بتعاون مشترك بين السفارة الأرجنتينية بالقاهرة ووزارتي الثقافة والسياحة والآثار المصرية، وتهدف فعاليات "ليالي مصر" إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي والانفتاح الفني الذي تتميز به مصر، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفنون والثقافة.

وستقام الحفلات في أيام 14 فبراير في فندق والدروف أستوريا القاهرة الفاخر، ويستمر السحر في دار الأوبرا المصرية في 15 و16 فبراير 2025، ولعشاق الفن الراقي يمكنهم الحضور من خلال حجز تذاكرهم من الموقع الرسمي لشركة "تذكرتي".

"سحر التانجو" رحلة موسيقية راقصة مفعمة بالرقي والإبداع



ويعد التانجو من أكثر الفنون تعبيرًا عن العاطفة والجمال، وقد أصبح رمزًا ثقافيًا عالميًا يعكس روح الأرجنتين.

وستقدم فرقة "سحر التانجو" عرضًا فنيًا مبهرًا يمزج بين الحركات الإيقاعية الساحرة والموسيقى العاطفية، مما يمنح الجمهور تجربة لا تنسى تأسر القلوب وتعكس روح العشق والرومانسية التي تميز هذا الفن العريق.

ويعكس هذا الحدث الفريد مكانة مصر كمنصة حاضنة للفنون والثقافات العالمية، وذلك من خلال تقديم هذا العرض وغيره من فعاليات "ليالي مصر"، بتنظيم مشترك من شركة Arabesque وSun Public Image وGCM، والمتحدة للخدمات الإعلامية لضمان تجربة استثنائية تحتفي بالجمال والإبداع.

لم يكن هذا الحدث مجرد عرض فني، حيث سيحظى الحضور بفرصة الاستمتاع بمزيج من الفخامة، والفنون الراقية، والضيافة المصرية الأصيلة.

ووجه المنظمون الدعوة لجميع عشاق الفنون الراقية والموسيقى العاطفية لحضور هذه الليلة الساحرة التي ستجمع بين سحر التانجو الأرجنتيني وسحر الأجواء المصرية الفريدة في تجربة ترفيهية استثنائية لا تنسى.

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