الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة المحطات النووية: 2025 سيشهد إنجازات في تنفيذ مشروع الضبعة

رئيس هيئة المحطات
رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

أكد الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن العام الجاري سيشهد العديد من الإنجازات على مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار الدعم اللامحدود من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري.

مشروع محطة الضبعة النووية

وتقدم الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر والامتنان والتقدير للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي دعمه الشديد للمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
 

كما تقدم الدكتور محمد سعد دويدار بالشكر للدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية السابق الذي سطر سجلا حافلا ظهرت نتائجه واضحة جلية على مشروع محطة الضبعة النووية بداية من التفاوض على العقود مع الجانب الروسي وتحقيق العديد من الإنجازات في مسار تنفيذ المشروع وصولًا إلى مرحلة الإنشاءات الكٌبرى وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة والأخيرة في نوفمبر 2024.

مواعيد تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة  ستعمل بكل ما في وسعها لتحقيق حلم المصريين بتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بأعلى معايير الأمان النووي، وذلك من خلال الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وفق الجدول الزمني المخطط للمشروع.

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