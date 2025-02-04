مخرج فلسطيني شهير يوثق لحظة مهاجمة مستوطنين لقرية بالضفة الغربية (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون قرية سوسيا في الضفة الغربية، وفقا لتقارير فلسطينية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا" مساء الإثنين.

وأفادت التقارير بأن المستوطنين رشقوا عدة منازل بالحجارة ودمروا خزانات المياه، وألحقوا أضرارا بالسيارات، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة عن السلطات المحلية في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل.

ونشر المخرج الفلسطيني باسل عدرا، الفائز بجائزة في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي عن فيلمه "لا أرض أخرى"، عدة مقاطع فيديو على منصة "إكس" يُقال إنها توثق الهجوم والأضرار الناجمة عنه.

وكتب عدرا: "أنا محاصر الآن من قبل مستوطنين مسلحين ومقنعين يقودون هجوما إرهابيا على مسافر يطا بينما أكتب هذه الكلمات".

I’m surrounded now by armed and masked settlers, who are leading a terror attack on Masafer Yatta as I write.



Dozens of settlers arrived to friend Naser’s house in Susya, throwing stones at his home, smashing his vehicle, and slashing tires with knive. pic.twitter.com/Sl7bpdoO1U — Basel Adra (@basel_adra) February 3, 2025

من جانبه، شارك السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، مقاطع الفيديو التي نشرها عدرا، وعلق قائلا: "كيف يمكن أن يصبح هذا الأمر شبه يومي؟ يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين المتطرفين".

وأضاف: "إنها مسألة حقوق إنسان (للفلسطينيين الذين يعيشون هناك) ومسألة أمن، لأن لا أحد يمكن أن يكون لديه مصلحة في إشعال النيران بالضفة الغربية".

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