هزة أرضية بقوة 6.2 درجة تضرب إندونيسيا

وقعت هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة جزيرة دوي بمقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية والزلازل الإندونيسية.

وجاء في بيان صدر عن الوكالة: "وقع الزلزال في الساعة 04:45 بالتوقيت الإندونيسي الغربي".

ووفقا لعلماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية في البحر على عمق 105 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد احتمال لحدوث تسونامي.

ولم يتم تقديم أي بيانات عن ضحايا أو أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية.

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