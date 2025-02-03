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رياضة

تشيلسي يتأخر أمام وست هام بهدف بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

يتاخر فريق تشيلسي أمام نظيره وست هام يونايتد بهدف نظيف في الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهم الان على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ختام منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جارود بوين هدف التقدم لفريق وست هام بالدقيقة 42. 

تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد 

وجاء تشكيل تشيلسى ضد وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: جورجينسين.

خط الدفاع: ريس جيمس- توسين أدارابيويو- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو- كول بالمر- إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: نوني مادويكي- نيكولاس جاكسون- جادون سانشو.

ترتيب تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 45 هدفًا وتلقي 30.

فيما يحتل وست هام المركز الـ 14 بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتعرض للخسارة في 10 مباريات.

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