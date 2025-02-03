الإثنين 03 فبراير 2025
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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ووست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الانجليزي بمواجهة تشيلسي ضد وست هام.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي برصيد 56 نقطة ويليه أرسنال وصيفا برصيد 50 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وست هام


1- ليفربول 56 نقطة
2- آرسنال 50 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- مانشستر سيتي 41 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
6- تشيلسي 40 نقطة
7- بورنموث 40 نقطة
8- أستون فيلا 37 نقطة
9- فولهام 36 نقطة
10- برايتون 34 نقطة
11- برينتفورد 31 نقطة 
12- كريستال بالاس 30 نقطة
13- مانشستر يونايتد 29 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
15- وست هام يونايتد 27 نقطة
16- إيفرتون 26 نقطة
17- وولفرهامبتون 19 نقطة
18- ليستر سيتي 17 نقطة
19- إبسويتش تاون 16 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
 

ويلتقي اليوم الإثنين تشيلسي مع وست هام يونايتد في ديربي لندني ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام 


ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد، اليوم الإثنين على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في ختام الجولة الـ 24 من البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ووست هام يونايتد


 قناة «بي إن سبورت 1»  تنقل بث مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تعد شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمنافسات الكرة الأوروبية والعالمية الكبرى.

ويسعى تشيلسي لتحقيق نتيجة الفوز على حساب وست هام يونايتد، وذلك من أجل استعادة طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، في لقاء الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

كما يرغب فريق تشيلسي في تحسين مركزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تراجع للمركز السادس نتيجة تذبذب نتائج الفريق.

 

نتائح مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست 7-0  برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 0-2 كريستال بالاس

برينتفورد 0-2 توتنهام

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي

تشيلسي ضد وست هام - 10:00 مساءً - الاثنين 3 فبراير 2025

 

 

 

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