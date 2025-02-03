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رياضة

تشيلسي يستقبل وست هام في ديربي لندني بالدوري الإنجليزي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

يلتقي اليوم الإثنين تشيلسي مع وست هام يونايتد في ديربي لندني ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشيلسي ضد وست هام 

ويسعى تشيلسي لتحقيق نتيجة الفوز على حساب وست هام يونايتد، وذلك من أجل استعادة طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، في لقاء الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

كما يرغب فريق تشيلسي في تحسين مركزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تراجع للمركز السادس نتيجة تذبذب نتائج الفريق.

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام 


ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد، الإثنين حيث تنطلق المباراة على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ووست هام يونايتد


 قناة «بي إن سبورت 1»  تنقل بث مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تعد شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمنافسات الكرة الأوروبية والعالمية الكبرى.

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