موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

تشيلسي ضد وست هام ، يلتقي اليوم الإثنين تشيلسي مع وست هام يونايتد في ديربي لندني ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام



ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد، اليوم الإثنين على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في ختام الجولة الـ 24 من البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ووست هام يونايتد



تنقل مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة «بي إن سبورت 1»، حيث تعد شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمنافسات الكرة الأوروبية والعالمية الكبرى.

ويسعى تشيلسي لتحقيق نتيجة الفوز على حساب وست هام يونايتد، وذلك من أجل استعادة طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، في لقاء الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

كما يرغب فريق تشيلسي في تحسين مركزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تراجع للمركز السادس نتيجة تذبذب نتائج الفريق.

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