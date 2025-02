بيونسيه تتحدث عن فوزها بألبوم العام في جرامي (فيديو)

عبرت المغنية الأمريكية، بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل الجرامي، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.

وقال بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مرت 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".

Beyoncé wins Album of the Year for “Cowboy Carter” pic.twitter.com/SL17vh2aQL — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 3, 2025

اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسختها الـ67، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم الموسيقى حول العالم.

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالي:_



Album of the Year: COWBOY CARTER

Record of the Year: Not Like Us

Song of the Year: Not Like Us

Best New Artist: Chappell Roan

Pop Solo Performance: Espresso

Pop Vocal Album: Short n’ Sweet

Pop Duo/Group Performance: Die With A Smile

Dance Pop Recording: Von dutch

Dance/Electronic Album: BRAT

Traditional Pop Vocal Album: Visions

Rap Album: ALLIGATOR BITES NEVER HEAL

Rap Song: Not Like Us

Rap Performance: Not Like Us

Melodic Rap Performance: 3:AM

Música Urbana Album: LAS LETRAS YA NO IMPORTAN

Latin Rock or Alternative Album: ¿Quién trae las cornetas?

Música Mexicana Album (including Tejano): Boca Chueca, Vol. 1

Tropical Latin Album: Alma, Corazón y Salsa (Live At Gran Teatro Nacional)

Country Album: COWBOY CARTER

Country Song: The Architect

Country Duo/Group Performance: II MOST WANTED

Country Solo Performance: It Takes A Woman

R&B Performance: Made For Me (Live On BET)

R&B Song: Saturn

Traditional R&B Performance: That’s You

R&B Album: 11:11 (deluxe)

Progressive R&B Album: So Glad To Know You & Why Lawd?

African Music Performance: Love Me Jeje

Latin Pop Album: Las Mujeres Ya No Lloran

Recording Package: BRAT

Music Video: Not Like Us

Music Film: American Symphony

Score Soundtrack For Visual Media: Dune: Part Two

Song Written for Visual Media: It Never Went Away

Compilation Soundtrack for Visual Media: Maestro

Rock Performance: Now And Then

Metal Performanxe: Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Rock Song: Broken Man

Rock Album: Hackney Diamonds

Best Remixed Recording: Espresso (Working Late Remix)

