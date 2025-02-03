بيونسيه تتحدث عن فوزها بألبوم العام في جرامي (فيديو)
عبرت المغنية الأمريكية، بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل الجرامي، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.
وقال بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مرت 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".
اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسختها الـ67، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم الموسيقى حول العالم.
وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالي:_
Album of the Year: COWBOY CARTER
Record of the Year: Not Like Us
Song of the Year: Not Like Us
Best New Artist: Chappell Roan
Pop Solo Performance: Espresso
Pop Vocal Album: Short n’ Sweet
Pop Duo/Group Performance: Die With A Smile
Dance Pop Recording: Von dutch
Dance/Electronic Album: BRAT
Traditional Pop Vocal Album: Visions
Rap Album: ALLIGATOR BITES NEVER HEAL
Rap Song: Not Like Us
Rap Performance: Not Like Us
Melodic Rap Performance: 3:AM
Música Urbana Album: LAS LETRAS YA NO IMPORTAN
Latin Rock or Alternative Album: ¿Quién trae las cornetas?
Música Mexicana Album (including Tejano): Boca Chueca, Vol. 1
Tropical Latin Album: Alma, Corazón y Salsa (Live At Gran Teatro Nacional)
Country Album: COWBOY CARTER
Country Song: The Architect
Country Duo/Group Performance: II MOST WANTED
Country Solo Performance: It Takes A Woman
R&B Performance: Made For Me (Live On BET)
R&B Song: Saturn
Traditional R&B Performance: That’s You
R&B Album: 11:11 (deluxe)
Progressive R&B Album: So Glad To Know You & Why Lawd?
African Music Performance: Love Me Jeje
Latin Pop Album: Las Mujeres Ya No Lloran
Recording Package: BRAT
Music Video: Not Like Us
Music Film: American Symphony
Score Soundtrack For Visual Media: Dune: Part Two
Song Written for Visual Media: It Never Went Away
Compilation Soundtrack for Visual Media: Maestro
Rock Performance: Now And Then
Metal Performanxe: Mea Culpa (Ah! Ça ira!)
Rock Song: Broken Man
Rock Album: Hackney Diamonds
Best Remixed Recording: Espresso (Working Late Remix)
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