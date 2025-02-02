أخبار الحوادث اليوم، حريق في فندق بمدينة إدفو بأسوان.. كشف حقيقة انتشار حالات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم.. تطورات جديدة في قضية موظف الأوبرا المتوفى

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على ترحيل سوري الجنسية وآخر يحمل الجنسية اليمنية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، من السيطرة على حريق فى فندق بمدينة إدفو.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة انتشار حالات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم البشرية بالعاصمة، وضبط عامل مرتكب الواقعة لترويج الشائعات.

نشب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 7 أشخاص أثر خلافات لهو الأطفال بأحد شوارع مدينة المنصورة بالدقهلية، وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين والسيطرة على الموقف.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

شباب فيصل يتحدون النيران وينقذون 3 أطفال من شقة مشتعلة في برج سكني ( صور)

شهدت منطقة فيصل صباح اليوم الأحد، بطولة شباب فى إنقاذ 3 أطفال من جحيم النيران إثر اندلاع حريق داخل شقة.

أثارت قضية وفاة هاني موظف دار الأوبرا المصرية غرقا في نيل إمبابة جدلا واسعا، مع شك أهله في وجود شبهة جنائية في الحادث.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات إلى جلسة 22 فبراير الجاري للحكم

قضت محكمة جنايات طنطا، بإحالة أوراق قاتل زوجته إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.

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