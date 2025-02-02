الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق فى فندق بمدينة إدفو بأسوان وإصابة 7 أشخاص

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، من السيطرة على حريق فى فندق بمدينة إدفو.

حريق فى فندق بمدينة إدفو بأسوان 

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق أعلى سطح فندق والمخصص كافيه ومطعم للفندق، ويقع بشارع السوق وسط مدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

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وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق و6 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع أى حالات طارئة أو إصابات أو اختناقات.

وفرض كردون أمنى حول موقع الحدث، وتم السيطرة على الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات واخماد الحريق، واصيب 7 اشخاص جراء الحريق من بينهم 4 من رجال الحماية بحالات اختناق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

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حريق حريق فندق أسوان حريق مطعم بمدينة إدفو الحماية المدنية

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