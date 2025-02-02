الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

شباب فيصل يتحدون النيران وينقذون 3 أطفال من شقة مشتعلة في برج سكني ( صور)

حريق شقة داخل برج
حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أ

شهدت منطقة فيصل صباح اليوم الأحد، بطولة  شباب فى إنقاذ 3 أطفال من جحيم النيران إثر اندلاع حريق داخل شقة.

 

حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أطفال من جحيم النيران 

 

حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أطفال من جحيم النيران 
حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أطفال من جحيم النيران 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية في برج سكني أسفل فرع كازيون بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسلم إنقاذ إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر الامتداد.

حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أطفال من جحيم النيران 
حريق شقة داخل برج سكنى فى منطقة فيصل.. وبطولة شباب تنقذ 3 أطفال من جحيم النيران 

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وتقوم قوات الحماية المدنية بأعمال مكافحة الحريق والسيطرة عليه وإجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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