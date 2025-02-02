الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أحد شوارع المنصورة بسبب لهو الأطفال

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى المنصورة بسبب لهو الأطفال

نشب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 7 أشخاص أثر خلافات لهو الأطفال بأحد شوارع مدينة المنصورة بالدقهلية، وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين  والسيطرة على الموقف.

 مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية
 


وكانت  أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بالدقهلية.

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و بالفحص تبين تلقى قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية بلاغا  بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص "بحوزةأحدهم سلاح أبيض")، طرف ثانى (4 أشخاص بحوزتهم "قطعتى سلاح أبيض") مقيمين بدائرة القسم ؛ إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب لهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وإشهار الأسلحة البيضاء "دون حدوث إصابات". 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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