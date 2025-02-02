إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بسبب طبق مكرونة للمفتى

قضت محكمة جنايات طنطا، بإحالة أوراق قاتل زوجته إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.

إحالة أوراق قاتل زوجته بسبب طبق مكرونة لفضيلة المفتى

وباشرت هيئة المحكمة جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بعدما اعتدى عليها بالضرب حتي وافتها المنية، وادعى المتهم سقوطها من أعلى سطح المنزل بسبب تناولها "طبق مكرونة" بدون إذن منه.

ونفى المتهم أمام رئيس المحكمة، قيامه بقتل زوجته القاصر التى تبلغ من العمر١٤ سنة، قائلا:" محلصش انى قتلتها انا كنت بره وجيت لقيتها ميتة محدش جه جمبها ".



و لقيت زوجة مصرعها على يد زوجها، بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، وإلقائها من أعلى سطح منزلها، بقرية كفر يعقوب، بدائرة مركز كفر الزيات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا يفيد، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية كفر يعقوب، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين من التحريات، وفاة ربة منزل تدعي "فاتن.ا" بعد تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها "أحمد. ر" وإلقائها من أعلى سطح المنزل، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وأمرت بحبس المتهم وأحالته للمحاكمة الجنائية.

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