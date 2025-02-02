بالأسماء، الداخلية تسمح لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.



وجاء القرار كالتالي: "وزارة الداخلية قـرار رقم 15 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم حمزة خالد سيد على يوسف وآخرهم بسام محمد حسين محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية".

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وضمت قائمة الأسماء؛ حمزة خالد سيد على يوسف القاهرة، جينو جمال عبد العزيز عوض هولندا، زياد حسن أمين محمد إبراهيم الدمك بورسعيد الإيطالية، ضحى عبد الفتاح شاكر مصباح الغربية، رشا فتحى فهمى إبراهيم عطوة القاهرة، عمرو على أحمد على إبراهيم، عصام محمد حلمى السيد الجيار، يوسف محمد غريب عبد السلام الشرقية 1/2/1972 التركية، هشام مصطفى على سويفى، أحمد منير محمد أبو النور الكندية، مروان محمد سيد محمد هندى الأمريكية.

كما ضمت القائمة: شهاب الدين عبد المحسن إبراهيم ديغم أمريكا، يوسف محمد عباس عبد النعيم سليمان، زايد مروان عبد الهادى بشير الدوسرى العراقية، أبانوب جرجس برسوم نجيب شنودة ميخائيل السودانية، إيليا عاطف نادر موسى سليمان سليمان، مزمل خالد محمد خليل محمد سليمان، عبد المجيد جمال الدين عبد المجيد يحى غريب السودان، كمال أكرم كمال عبد الله حسن، محمد أحمد عبد الظاهر السيد أحمد النمساوية، يسام محمد حسين محمد البحر الأحمر اليابانية.

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