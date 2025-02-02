الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة انتشار حالات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بالعاصمة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة انتشار حالات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم البشرية بالعاصمة، وضبط عامل مرتكب الواقعة لترويج الشائعات.

زيادة المشاهدات السبب..الأمن يكشف حقيقة انتشار حالات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم البشرية بالعاصمة 
زيادة المشاهدات السبب..الأمن يكشف حقيقة انتشار حالات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم البشرية بالعاصمة 

 حقيقة إنتشار حالات خطف للأطفال بالقاهرة 
 


تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص وقيامه بالإدعاء بإنتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بنطاق محافظة القاهرة.
وبالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عامل مقيم بمحافظة أسيوط.

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وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو دون علمه بأية وقائع محددة بقصد الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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