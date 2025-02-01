ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

أقر المشرعون الألمان بالإجماع قانونا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، ويؤسس هياكل جديدة لدعم التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي عليهم وتوفير حماية أفضل لهم.

قانونا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

وستكون الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 فبراير ملزمة بإشراك المفوض في كل الإجراءات التشريعية المتصلة بهذه القضية.كما ينص القانون على قيام المفوض بتقديم تقرير للبرلمان بشكل سنوي لتسليط الضوء على أوجه القصور والقضايا التي تحتاج إلى اهتمام عاجل.

في غضون ذلك، سيتم منح ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وصولا أسهل للملفات التي ربما تكون متصلة بقضيتهم.

تعرض أكثر من 50 طفلا يوميا في ألمانيا للاعتداء الجنسي

وقالت وزيرة الأسرة ليزا باوس: "كل يوم، يتعرض أكثر من 50 طفلا في بلادنا للاعتداء الجنسي".

وأضافت أن الحكومة الألمانية "تبذل كل ما في وسعها لمنع وعلاج ومكافحة الاعتداء".

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