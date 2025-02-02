كيف تصبح قاتلا متسلسلا بلا معلم؟

في عالمنا الذي يروج للعدل لكنه يوزع الظلم كالأرزاق، تصبح القسوة مهارة، والقتل فنا، والعدالة مجرد ديكور باهت يزين المسرح الكبير، هنا لا نتحدث عن القتلة الذين تحمل أيديهم السكاكين والبنادق، بل عن أولئك الذين يذبحون الأحلام بسيف اللامبالاة، يخنقون الآمال بحبل الواقع، ويغمسون طموحات البسطاء في مستنقع اللاجدوى، فهؤلاء القتلة لا يتركون وراءهم جثثا، بل أرواحا تائهة، وعيونا فارغة، وقلوبا خاوية من كل يقين.

القاعدة الأولى: أخلق الوهم ثم اسحبه ببطء

لا شيء يقتل الإنسان أكثر من حلم كاذب، اترك للآخرين بصيص أمل، شجعهم، صفق لهم، ازرع في نفوسهم يقينا بأن العدالة ستتحقق، وأن الأبواب ستفتح يوما، ثم وببرود قاتل، اسحب السلم من تحت أقدامهم، دعهم يسقطون في الفراغ، يتخبطون بين الحقيقة والخيبة، يتعلقون بوعد كنت تعرف مسبقا أنه كذبة.

القاعدة الثانية: قسم الأحلام إلى حصص

البسطاء لا يطلبون المستحيل، يكفيهم القليل، ولكن القاتل المتسلسل الحقيقي لا يمنحهم حتى ذلك القليل دفعة واحدة، أعط العامل البسيط نصف حقه، والموهوب ربع فرصته، والعاشق لحظة سعادة يعقبها عمر من الفقد، اقتل ببطء، قطرة بعد قطرة، واترك الضحية تدرك متأخرة أنها ضحية، عندما يكون الوقت قد فات تماما لاسترداد أي شيء.



القاعدة الثالثة: اجعل القتل قانونا لا يجرم

ما الفرق بين قاتل متسلسل يرتكب جريمته في الأزقة، وآخر يرتكبها بقرار إداري؟ الأول يطارد، والثاني يكرم، القانون الذي لا ينصف، هو القاتل الأكثر دهاء، لأنه يجعل الجريمة أمرا معتادا، لا يثير ضجيجا ولا يوقظ ضميرا، فباسم المنطق، يتم دفن الطموح، وباسم الضرورات، تصادر الحقوق، وباسم الاستقرار، يحكم على الشباب بالسير على نفس الطريق المغلق الذي سلكه آباؤهم، دون فرصة واحدة للنجاة.

القاعدة الرابعة: ازرع الخوف في القلوب

ليس القتل هو أن تسلب الحياة، بل أن تسلب القدرة على الحل، أخبر الناس أن التمرد جنون، أن الأمان أهم من الحرية، وأن العدالة رفاهية لا تناسب الفقراء، ضع أمامهم أمثلة لمن حاولوا الخروج عن النص وكيف انتهى بهم المطاف مسحوقين تحت عجلات الأمر الواقع. حينها، لن تحتاج إلى القتل المباشر، لأنهم سيقتلون أنفسهم بالاستسلام.

القاعدة الخامسة: اجعل الضحية تحب قاتلها

إن أعظم انتصار لأي قاتل متسلسل هو أن تدافع ضحيته عنه، أن تجده في مقاعد السلطة محاطا بالتصفيق والهتافات، أن يصبح المخلص الذي يطالب الجميع باستمراره في الحكم، رغم أن حكمه لم يكن سوى عملية اغتيال جماعي لكل حلم كان يمكن أن يزهر.

وأخيرا..

أن تصبح قاتلا متسلسلا بلا معلم، لا يحتاج منك إلى سكين أو بندقية بل إلى قلب بارد، وعقل يجيد تبرير الجرائم وصبر طويل لتراقب ضحاياك وهم يموتون على مهل، دون أن يدركوا أنهم ماتوا.. هذا هو القتل الذي لا يحاسب عليه القانون، وهذا هو الجحيم الذي يباع للناس على أنه حياة.

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