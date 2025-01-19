الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

عن خناقة بنات إيجيبت

أظن أن معظمنا تابع الواقعة المثيرة للجدل في إحدى المدارس الدولية الراقية في التجمع الخامس في إيجيبت الحبيبة، حيث اعتدت مجموعة من الطالبات على زميلة لهن باستخدام ألفاظ نابية وسلوكيات مشينة، وكأنهن يعشن في بيئة بعيدة تمامًا عما يتوقعه المجتمع من أبناء الطبقات العليا.. 

فيما اكتفى عديد من الزملاء بتصوير الواقعة بكاميرات هواتفهم المحمولة.. هذه الحادثة أثارت الكثير من التساؤلات حول مفهوم الرقي والطبقات الاجتماعية، وماذا يعني أن يكون الإنسان جزءا من نخبة اقتصادية أو اجتماعية.

 

في الماضي، كان الانتماء إلى الطبقة العليا مرتبطًا بمجموعة من القيم والمبادئ التي تعكس الثقافة والتعليم والاتزان الأخلاقي، حيث كانت العائلات الراقية تُربِّي أبناءها على احترام الآخر، وتعلمهم فن الحوار واللباقة، أما اليوم فقد أصبح المال العامل الرئيسي الذي يُعتمَد عليه لتصنيف الأفراد اجتماعيًا.. ولكن هل المال كافٍ ليصنع الرقي؟ الحوادث مثل تلك التي وقعت في المدرسة الدولية تجيب بالنفي.

 

نحن نعيش في عصر اختلطت فيه المعايير بشكل غير مسبوق، إذ لم يعد مصدر المال موضوعًا للنقاش، وأصبح الحصول على الثروة أحيانًا نتيجة للطرق المختصرة أو المشبوهة، ومن هنا فإن الفجوة بين ما يفترض أن تكون عليه النخبة وما أصبحت عليه فعليًا أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

 

لا يمكن الحديث عن سلوكيات الأطفال والشباب اليوم دون الإشارة إلى الدور الهائل الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا يعني، في تشكيل شخصياتهم.. الموسيقى التي يسمعها ساكن الحي الشعبي هي ذاتها التي تدخل أذني ساكن القصر، والمحتوى الترفيهي السطحي والعنيف يُعرض للجميع بلا استثناء، فقد تلاشت الحدود بين الأحياء الفقيرة والكمبوندات المغلقة، وأصبح السلوك والمظهر أكثر تأثرًا بما هو شائع ومرئي من القيم التي كان يُفترض أن تكون راسخة ومستقلة.

 

ليس غريبًا أن نرى لغة التهديد والعنف وقد أصبحت مألوفة حتى بين أولئك الذين يُفترض أن يكونوا مثالًا يُحتذى به، ما نشاهده هو انعكاس طبيعي لانهيار السقف الأخلاقي العام، حيث تتغذى العقول على نفس المحتوى، وتتأثر بنفس المؤثرين، وتتحدث بنفس الكلمات.

 

المشكلة الكبرى أن التصنيفات الاجتماعية التقليدية لم تعد صالحة لفهم الواقع الحالي، فمثلا أبناء الصفوة كما كنا نعرفهم لم يعودوا بالضرورة مختلفين عن أبناء البلطجية في سلوكياتهم اليومية، لأن الجميع يشرب من نفس البئر.. إذا كانت القدوة هي شخصية شهيرة تهين الآخرين في بث مباشر أو تستخدم ألفاظًا سوقية، فماذا نتوقع من جيل تربى على هذه النماذج؟!

هل هناك أمل؟

رغم هذا الواقع المحبط، لا يزال هناك أمل في إعادة تصحيح المسار.. لكن الحل يبدأ من إعادة النظر في القيم التي نغرسها في أبنائنا، سواء في المنزل أو المدرسة، يجب أن تتحول الرقي إلى مفهوم مرتبط بالاحترام والتواضع والتعامل الراقي مع الآخرين، وليس فقط بالقدرة على دفع رسوم المدارس الدولية أو ارتداء الماركات العالمية.

 

كما ينبغي على المدارس أن تلعب دورًا أكبر في تعليم الطلاب قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتنفيذ برامج توعية تتناول تأثير وسائل الإعلام والمحتوى السام الذي يروج للعنف والسخرية.

 

لماذا نخشى كتابات بالو يا ولدي؟

العفاريت تأكل سندوتشات الجبن الرومي

 

إن حوادث مثل هذه ليست مجرد وقائع فردية؛ إنها جرس إنذار لمجتمع بأكمله.. الرقي الحقيقي ليس عنوانًا يكتسب بالمال، بل هو سلوك وقيم تبني مجتمعًا أكثر عدلًا وتماسكًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل التواصل الاجتماعي المدارس الدولية الطبقات الاجتماعية الاحترام طالبة مدرسة التجمع طالبة التجمع الخامس القيم والمبادئ البلطجة الكاتب الساخر محمود الغول فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

بيت الغزلان

الثعابين لا تصلح للزينة

أزمة منتصف الشهر

كيف نحمي أنفسنا من آلام الصدمات؟

حوار مع الفقر

ألف طريقة سرية للبكاء
ads

الأكثر قراءة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور)

لحظة عبور شاحنات المواد الإغاثية إلى غزة من معبر رفح (فيديو وصور)

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

كتائب القسام تكشف أسماء الأسيرات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن

صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

تقرير رسمي، الرياضة تكشف ملابسات وفاة محمد سباعي لاعب الإسكواش

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق

وظائف السكك الحديدية 2025.. الخطوات وشروط التقديم

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية