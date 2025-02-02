الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

الدفاع المدني بغزة يحذر من الحالة المأساوية في القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، في بيان اليوم الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون في حالة إنسانية مأساوية بفعل بقاء عشرات الآلاف من المواطنين في العراء بدون أي مأوى وبلا أي مقومات للحياة.

 

حياة مأساوية في قطاع غزة 

 وأضاف محمود بصل:" أن قطاع غزة معرّض لمنخفضات جوية عدة، وهذا سيشكل خطورة بالغة على حياة مئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في الخيام والمنازل الآيلة للسقوط".

 

مخلفات العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وتابع:" كميات كبيرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت منتشرة في الشوارع وتحت المنازل المدمرة والمباني الآيلة للسقوط".

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 وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين قبل فوات الأوان.

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غزة الاحتلال الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة الدفاع المدني

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