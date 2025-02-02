الدفاع المدني بغزة يحذر من الحالة المأساوية في القطاع

قال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، في بيان اليوم الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون في حالة إنسانية مأساوية بفعل بقاء عشرات الآلاف من المواطنين في العراء بدون أي مأوى وبلا أي مقومات للحياة.

حياة مأساوية في قطاع غزة

وأضاف محمود بصل:" أن قطاع غزة معرّض لمنخفضات جوية عدة، وهذا سيشكل خطورة بالغة على حياة مئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في الخيام والمنازل الآيلة للسقوط".

مخلفات العدوان الإسرائيلي على غزة

وتابع:" كميات كبيرة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت منتشرة في الشوارع وتحت المنازل المدمرة والمباني الآيلة للسقوط".

وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين قبل فوات الأوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.