غزة وإيران، ملفات يحملها نتنياهو خلال لقائه ترامب بواشنطن

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الوضع في قطاع غزة، وقضية المحتجزين، بالإضافة إلى "جميع مكونات المحور الإيراني".

ويغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأحد فيما وصفه مكتبه بأنه “لقاء تاريخي”.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وفي بيان منفصل، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم السبت.

واتفقا على الاجتماع في واشنطن يوم الاثنين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من صفقة إطلاق المحتجزين مع حماس، وفقا للبيان.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل بين إسرائيل وحماس في منتصف يناير الماضي بعد جهود وساطة بين الأطراف المتنازعة استمرت شهورا من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر.

ويُعرف ترامب بعلاقته الوثيقة مع نتنياهو، رغم أنه كان ينتقده أحيانا. وتُعتبر هذه الزيارة المبكرة بمثابة إشارة قوية على دعم ترامب لرئيس الوزراء اليميني، الذي يواجه انتقادات شديدة بسبب إدارته للحرب في غزة.

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