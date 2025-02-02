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ثقافة وفنون

يبدأها الفشني والختمة مع عبد الحكم، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق 3 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ ابراهيم الفشنى 

 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة النساء 10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة 30ق
 

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النجم / القمر 30 ق
 

23: 9 (ص) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الشورى 15 ق
 

43: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة النور 15 ق
 

17: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من الشعراء  15ق
 

34: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الأعراف والأنفال   28ق
 

14: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى  وما تيسر من سورتى ص/ الزمر  30ق
 

13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة التوبة   30 ق
 

14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان   15 ق
 

أما الختمة المجودة


تقدمة التلاوة د/محمد المختار المهدى 5ق الساعة 15:16
مصحف مجود للشيخ/ محمد صديق المنشاوى  من سورتى الجن   والمزمل    30ق
 

17:38( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /على محمود  وما تيسر من سورة الأنبياء     30ق
 

18:57( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورة الأحزاب    30ق
 

19:32( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الحجرات  15ق
 

20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الروم  15ق
 

21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ  30ق
 

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الزخرف/الدخان/ القدر    44ق
 

15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر سورتى الإنسان/ قصار السور 44ق
 

01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ /حمدى الزامل وما تيسر من سورة الزخرف 15ق


02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر من سورة الفرقان  15ق


02:54(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد العزيز على  فرج وما تيسر من سورة الحديد  30ق


03:59(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة فاطر 30ق
 

 

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إذاعة القرآن الكريم عمالقة التلاوة محمد صديق المنشاوي محمد رفعت عبدالفتاح الشعشاعي محمود على البنا

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