يبدأها الفشني والختمة مع عبد الحكم، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد الموافق 3 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ ابراهيم الفشنى

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النساء 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النجم / القمر 30 ق



23: 9 (ص) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الشورى 15 ق



43: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة النور 15 ق



17: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من الشعراء 15ق



34: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى الأعراف والأنفال 28ق



14: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى ص/ الزمر 30ق



13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة التوبة 30 ق



14:04 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان 15 ق



أما الختمة المجودة



تقدمة التلاوة د/محمد المختار المهدى 5ق الساعة 15:16

مصحف مجود للشيخ/ محمد صديق المنشاوى من سورتى الجن والمزمل 30ق



17:38( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق



18:57( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق



19:32( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الحجرات 15ق



20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الروم 15ق



21:30( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الزخرف/الدخان/ القدر 44ق



15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر سورتى الإنسان/ قصار السور 44ق



01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ /حمدى الزامل وما تيسر من سورة الزخرف 15ق



02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر من سورة الفرقان 15ق



02:54(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الحديد 30ق



03:59(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة فاطر 30ق



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