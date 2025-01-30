عودة العمالقة، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 30 يناير 2025 الموافق 30 رجب، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الأنعام 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الحجر 30 ق



24: 9 ص)تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 15 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النور 15 ق



11:17قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة هود 15ق



11:33قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الحج 29ق



12:13قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة فاطر 30ق



13:22: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق



13:47قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ 5ق الساعة 15.14

مصحف مجود للشيخ /عبدالباسط عبدالصمد من سورة البقرة 30ق



17:35( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق



18:07( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 30ق



18:55( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة فصلت 15ق



20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المجادلة والحشر 15ق



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة المؤمنون 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور الطور والنجم والقمر 42ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة القصص 44ق



01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة السجدة 15ق



02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حزين وما تيسر من قصار السور 15ق



02:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق



02:57 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من الأنبياء 30ق



04:00 (بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف 30ق



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