الخميس 30 يناير 2025
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عودة العمالقة، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 30 يناير 2025 الموافق 30 رجب، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الأنعام  30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الحجر 30 ق

24: 9 ص)تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء  15 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النور   15 ق

11:17قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة هود 15ق

11:33قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة الحج    29ق

12:13قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة فاطر  30ق

13:22: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الإسراء  15ق

13:47قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة      15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/    5ق الساعة 15.14
مصحف مجود للشيخ /عبدالباسط عبدالصمد  من سورة البقرة  30ق

17:35( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق 

18:07( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد  30ق 

18:55( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة فصلت  15ق

20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المجادلة والحشر  15ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة المؤمنون       30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور الطور والنجم والقمر   42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة القصص 44ق

01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع  وما تيسر من سورة السجدة   15ق

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حزين  وما تيسر من قصار السور 15ق

02:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة الأحزاب  15ق

02:57 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر  وما تيسر من الأنبياء 30ق

04:00 (بعد منتصف الليل) للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة يوسف  30ق
 

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