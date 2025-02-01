السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

يستهلها الشعشاعي والختمة المجودة لـ البهتيمي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 2025 الموافق 2 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
 

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الطارق 5 ق 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن والضحى 30 ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفتح والحاقة  30 ق

22: 9 (ص) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورتى الحجرات/ق 15 ق

43: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ  عبد الرحمن الدروى  وما تيسر من سورة النور   15 ق

19: 11 (قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ  راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة النساء 15ق

12:13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة المجادلة 30ق

25: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة طه  30ق

05: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  على محمود وما تيسر من قصارالسور   15ق



أما الختمة المجودة

كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى  فى 15:15 مدة التلاوة 29ق  


والتلاوة من سورتى المعارج/ نوح  تسبقها تقدمة  الشيخ  منصور الرفاعى عبيد ومدة التلاوة5ق

17:37 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النساء   30ق

18:57 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من  سورة محمد  30ق

19:32 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من  سورة التغابن 15ق

20:40 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد رفعت  وما تيسر من سورة مريم     15ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة يوسف       30ق

22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى النساء/النصر  45ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد بدر حسين  وما تيسر من سورتى ق/ الحاقة  44ق

01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الصافات 15ق

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة المؤمنون  15ق

02:53 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة مريم  30ق

03:58 (قرأن قبل الفجر) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى المعارج/ نوح   30ق

 

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