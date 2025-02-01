يستهلها الشعشاعي والختمة المجودة لـ البهتيمي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 2025 الموافق 2 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الطارق 5 ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن والضحى 30 ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفتح والحاقة 30 ق
22: 9 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الحجرات/ق 15 ق
43: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة النور 15 ق
19: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة النساء 15ق
12:13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة المجادلة 30ق
25: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة طه 30ق
05: 14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصارالسور 15ق
أما الختمة المجودة
كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى فى 15:15 مدة التلاوة 29ق
والتلاوة من سورتى المعارج/ نوح تسبقها تقدمة الشيخ منصور الرفاعى عبيد ومدة التلاوة5ق
17:37 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النساء 30ق
18:57 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة محمد 30ق
19:32 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التغابن 15ق
20:40 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 15ق
21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة يوسف 30ق
22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الإسراء 30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورتى النساء/النصر 45ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى ق/ الحاقة 44ق
01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الصافات 15ق
02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق
02:53 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة مريم 30ق
03:58 (قرأن قبل الفجر) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى المعارج/ نوح 30ق
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